Военный бюджет Армении на 2019 год увеличился

Правительство во главе с премьер-министром Николом Пашиняном резко увеличило военный бюджет на следующий год, доведя его до 530 млн долларов.

Согласно проекту госбюджета на 2019 год, утвержденному на предыдущем заседании правительства, в следующем году Министерству обороны будет выделено 256,4 млрд драмов или 528,7 млн долларов США по текущему обменному курсу. По сравнению с нынешним годом рост составил 13,6%. По госбюджету на 2018 год Минобороны выделено 225,6 млрд драмов или 468 млн долларов США.

Мы поинтересовались у пресс-секретаря Минобороны Арцруна Ованнисяна, чем обусловлен подобный резкий рост военного бюджета, на что он ответил: «Рост военного бюджета, конечно, обусловлен важностью и необходимостью реализации планов и мер по нашей безопасности, дополнительные средства будут выделены на стратегические для нас направления».

Он пояснил, что будут выделены дополнительные средства на приобретение нового вооружения: «Есть направления, которые являются более приоритетными. По сути, дополнительные средства будут выделены на все направления, но приоритет будет отдан в основном приобретению нового вооружения».

По данным Министерства финансов, военный бюджет следующего года является вторым по величине с 2008 года. Только в 2017 году, на следующий год после четырехдневной апрельской войны, правительство Армении выделило еще больший бюджет на удовлетворение военных потребностей - 609,8 млн долларов.

Военный бюджет Армении 2008-2019 гг․

2008 г․ - 396,1 млн долларов США

2009 г․ - 358,4 млн долларов США

2010 г․ - 395 млн долларов США

2011 г․ - 390,6 млн долларов США

2012 г․ - 380,3 млн долларов США

2013 г․ - 444,3 млн долларов США

2014 г․ - 456,8 млн долларов США

2015 г․ - 415,3 млн долларов США

2016 г․ - 470,1 млн долларов США

2017 г․ - 609,8 млн долларов США

2018 г․ - 468 млн долларов США

2019 г․ - 528,7 млн долларов США

По словам главы аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степана Григоряна, подобное увеличение военного бюджета свидетельствует о том, насколько важно обеспечение безопасности для правительства Никола Пашиняна.

«Если вы заметили, в последнее время многие говорят, что озабочены тем, что новое правительство довольно молодое и может не понимать, насколько важна безопасность нации, народа и государства. Этим решением Никол Пашинян показывает, что безопасность входит в число его приоритетов», - сказал Григорян.

По мнению аналитика, увеличение военного бюджета Армении свидетельствует и о том, что правительство Никола Пашиняна считает маловероятной возможность договориться с Азербайджаном по карабахской проблеме в обозримом будущем. «Учитывая гонку вооружений в регионе, ясно, что Армения должна приобретать и современные виды оружия, и развивать армию, сделать ее, с одной стороны, более транспарентной, с другой стороны, более оснащенной вооружением», - отметил Степан Григорян.