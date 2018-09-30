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Армения

Пашинян рассказал, сколько на самом деле стоят его часы

Фотография со страницы Никола Пашиняна на Facebook

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На своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян показал свои часы и рассказал, сколько они стоят на самом деле.

«Фактически уже долгое время обсуждают, что якобы я ношу часы стоимостью в 50 тысяч долларов, а я об этом даже и не знаю», - написал Пашинян.

Показав фотографию часов, премьер-министр отметил, что на самом деле он носит часы от армянского производителя, которые стоят 76 тысяч драмов (около 155 долларов) и 105 тысяч драмов (около 215 долларов).

По словам Пашиняна, при покупке в одном из фирменных магазинов в Ереване ему даже сделали небольшую скидку.

«Я купил эти часы в рамках своего обещания носить одежду, туфли и часы только армянского производства», - подчеркнул глава армянского правительства.

«Этот пост также направлен на продвижение отечественного производителя и привлечение инвесторов. Мы должны превратить Армению в промышленную страну», – добавил Пашинян.

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