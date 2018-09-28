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Лидеры СНГ встретились у пирамиды из гранатов
Сентябрь 28, 2018
В резиденции главы Таджикистана Эмомали Рахмона прошел «Вечер дружбы» для глав государств СНГ, которые в эти дни встречаются в Душанбе
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Территорию правительственной резиденции украсили инсталляциями из фруктов, которые выращивают в Таджикистане
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Президент Беларуси Александр Лукашенко получает гранат из рук главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, между ними – премьер Армении Никол Пашинян
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Согласно сообщению пресс-службы Эмомали Рахмона, выставка "отличалась разнообразием и богатством", гостей "особо привлекли цитрусовые"
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На "Вечере дружбы" присутствовали руководители девяти стран СНГ. Не было президента Украины Петра Порошенко и главы Туркменистана (он в Нью-Йорке на Генассамблее ООН)
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Лидеры СНГ встретились у пирамиды из гранатов
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