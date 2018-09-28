Жирайр Сефилян: «Мы всецело будем рядом с Николом»

Партия «Сасна црер» выступает за то, чтобы Национальное собрание как можно раньше было распущено. Об этом сегодня в беседе с журналистами заявил лидер «Учредительного парламента» Жирайр Сефилян.

Сефилян сказал, что новообразованная партия «Сасна црер» также примет участие во внеочередных парламентских выборах, но в каком формате, пока неясно. Он заявил, что они сделают все возможное, чтобы помочь действующей власти, премьер-министру Николу Пашиняну.

«Мы теряем время в плане скорейшего выведения страны в русло развития. И главным этапом на этом пути развития является формирование нового Национального собрания. Впервые за 20-25 лет в стране наконец должно быть сформировано политическое поле по воле народа. И, естественно, без формирования политического поля развитие страны невозможно. В этом смысле очень важное значение имеет скорейший роспуск нынешнего Национального собрания и скорейшее формирование нового политического поля в соответствии с волей народа», - отметил он.

На вопрос, если Национальное собрание не пойдет на самороспуск, готовы ли они вместе с премьер-министром Николом Пашиняном выйти на улицы и продолжить борьбу, ответ Сефиляна был однозначным: «Безусловно. Мы будем рядом с Николом до тех пор, пока в нашей стране не сформируется политическое поле в классическом смысле. Мы всецело будем рядом с Николом».

«А после формирования покажет время, каким будет структура будущего Национального собрания – решит наш народ. После этого мы сможем говорить обо всем остальном. В конце концов, все мы должны осознать, что, говоря о русле развития, мы должны понимать, что должен быть плюрализм, должны иметь место дебаты, должна родиться золотая середина во всех стратегически значимых сферах. Сегодня у армянского народа нет такой возможности», - добавил Жирайр Сефилян.

Завтра состоится учредительный съезд партии «Сасна црер», на котором будет избран руководящий состав партии.