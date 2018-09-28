Жители Урцадзора требуют отставки главы общины

Группа жителей трех сел, входящих в укрупненную общину Урцадзор Араратской области, сегодня с утра проводят акцию протеста у здания сельской администрации, требуя отставки главы администрации Рафика Андреасяна, руководящего общиной уже в течение 19 лет.

Протестующие утверждают, что Андреасян на должности главы общины допустил многочисленные злоупотребления.

Они, в частности, отмечают, что прежнее здание сельской администрации теперь стало особняком Андреасяна. Последний утверждает, что все было сделано в рамках закона.

Жители села также говорят, что глава села и его семья распоряжаются значительной частью сдающихся в аренду земель общины.

У здания сельской администрации собрались также сторонники сельского старосты, которые довольны работой Андреасяна. Они говорят, что он построил новое здание администрации, а вскоре начнет работать детский сад.

Отметим, что бюджет укрупненной общины, насчитывающей 5000 человек, составляет около 120 млн драмов.

Требующие отставки главы сельской администрации заявляют, что не прекратят акций протеста до тех пор, пока Андреасян не уйдет в отставку. Они отвергли предложение главы общины обсудить проблемы в зале администрации.

Между тем, глава села и его сторонники заявляют, что причин для отставки нет.