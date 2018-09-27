РПА будет участвовать в досрочных парламентских выборах, если такие состоятся – Галуст Саакян

На сегодняшнем заседании исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) «в какой-то мере» обсуждался вопрос о проведении досрочных парламентских выборов. Об этом после заседания сказал представитель бывшей правящей партии Галуст Саакян.

Саакян, однако, не уточнил позицию партии и ее председателя, бывшего президента Армении Сержа Саргсяна по этому вопросу.

«Никакого решения, о котором я сейчас мог бы сообщить, нет», - заявил он.

Одновременно, Саакян высказал мнение о том, что обсуждаемая нынешними властями возможность изменения Конституции с тем, чтобы была возможность самороспуска парламента, неприемлема.

«Самороспуск [парламента] означает одно из самых опасных явлений для государства», - отметил Саакян, не уточнив причину.

Галуст Саакян также отметил, что в отличие от выборов в Совет старейшин Еревана, РПА будет участвовать в досрочных парламентских выборах, если такие состоятся.

На вопрос журналистов, нет ли у РПА опасения, что они не преодолеют проходной барьер, Саакян ответил так: «Даже если наша партия не преодолеет, она останется самой достойной и единственной партией на нашем политическом поле».

На вопрос журналиста, готова ли РПА вывести своих сторонников на улицы в качестве ответа премьер-министру Николу Пашиняну, представитель бывшей правящей партии ответил: «Республиканцы никогда не были против кого-либо. Мы всего лишь говорим: если будут парламентские выборы, у нас будут свои участники, и сколько голосов наберем, с этими голосами и будем бороться».