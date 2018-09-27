Правительство Армении одобрило проект госбюджета на 2019 год

Правительство Армении на сегодняшнем заседании, которое провел первый вице-премьер Арарат Мирзоян, одобрило проект закона о государственном бюджете на 2019 год.

Так, консолидированный бюджет на следующий год по линии доходов оценивается в 1533,7 млрд драмов (без поступлений от межбюджетных переводов), по линии расходов – 1685,3 млрд драмов (без поступлений от межбюджетных переводов), дефицит - 151,6 млрд. драмов. Бюджеты общин на 2019 год по линии доходов оцениваются в 138,9 млрд драмов (включая официальные гранты из госбюджета), по линии расходов - 138,9 млрд драмов.

Законопроектом предусматривается, что Центральный банк в течение 2019 года при принятии решений относительно денежно-кредитной политики, в пределах предоставленных ему законом полномочий, будет руководствоваться целевым показателем 12-месячной инфляции на уровне 4% с допустимым пределом колебаний ±1,5%.

По словам министра финансов Атома Джанджугазяна, проект разработан с учетом нескольких новых обстоятельств. По его словам, первое - это налогово-бюджетные правила, согласно которым должна быть реализована налогово-бюджетная политика, которая, в частности, должна иметь тенденцию к стабилизации задолженности. «Логика состоит в следующем: будем брать в долг, как правило, для капитальных расходов, не будем брать в долг для финансирования текущих расходов», - сказал министр.

По словам Джанджугазяна, следующая особенность заключается в том, что с 2019 года госбюджет должен быть представлен в законе в программном формате, что означает, что финансовые средства, которые используются в рамках бюджета, по сути, отходят на второй план. «Важны результативные показатели, те мероприятия, которые предусматривается осуществить для достижения этих результатов», - отметил Джанджугазян.

Также было отмечено, что основной удельный вес в структуре расходов приходится на расходы в социальной, культурной сферах - около 44%.

Арарат Мирзоян, обращаясь к проекту госбюджета, сказал: «Мы планируем внести некоторые изменения, в том числе в налоговое, а также другое законодательство, оказывающее влияние на экономику, мы предлагаем реформы. Также будут вестись работы по повышению эффективности системы государственного управления, что приведет к эффективности расходования. Думаю, что это повлияет на бюджет 2019 года, и мы в процессе предпримем некоторые изменения в сторону еще большего улучшения».