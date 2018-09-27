Группа российских женщин посетит Карабах в рамках кампании «Женщины ради мира»

С 5-го по 7-е октября в рамках кампании «Женщины ради мира», инициированной супругой премьер-министром Армении Анной Акопян, запланирован визит более десятка российских женщин в Армению и Нагорный Карабах.

Как сообщают из офиса Анны Акопян, в составе группы будутизвестные деятели общественно-политической, культурной, спортивной, литературной и журналистской сфер России.

Гости прибудут в Ереван 5 октября, а 6 октября в сопровождении Анны Акопян они отправятся в Нагорный Карабах, где выступят с посланием мира, адресованным всем сторонам конфликта.

О начале кампании «Женщины ради мира» супруга главы правительства Армении объявила 24 июля в Москве.