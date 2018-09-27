На сегодня созвано заседание исполнительного органа РПА под председательством Сержа Саргсяна

После более чем месячного перерыва бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) под председательством лидера партии, бывшего президента Армении Сержа Саргсяна сегодня созвала заседание исполнительного органа. Об этом в интервью Радио Азатутюн сообщил председатель оргкомитета РПА Рубен Тадевосян.

На замечание о том, что в последний период такие заседания не проходили, Тадевосян ответил так: «Был период отпусков, сейчас мы вернулись из отпусков, происходят нормальные рабочие процессы».

По словам председателя оргкомитета РПА, повестка дня заседания будет сформирована на месте, исходя из предложений председателя и членов исполнительного органа партии.

В ответ на вопрос, будет ли обсуждаться предложение премьер-министра Никола Пашиняна начать обсуждения по вопросу проведения досрочных парламентских выборов, Тадевосян отметил: «Я не могу сказать. После заседания наша пресс-служба сообщит вам».