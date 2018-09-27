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Политика

На сегодня созвано заседание исполнительного органа РПА под председательством Сержа Саргсяна

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После более чем месячного перерыва бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) под председательством лидера партии, бывшего президента Армении Сержа Саргсяна сегодня созвала заседание исполнительного органа. Об этом в интервью Радио Азатутюн сообщил председатель оргкомитета РПА Рубен Тадевосян.

На замечание о том, что в последний период такие заседания не проходили, Тадевосян ответил так: «Был период отпусков, сейчас мы вернулись из отпусков, происходят нормальные рабочие процессы».

По словам председателя оргкомитета РПА, повестка дня заседания будет сформирована на месте, исходя из предложений председателя и членов исполнительного органа партии.

В ответ на вопрос, будет ли обсуждаться предложение премьер-министра Никола Пашиняна начать обсуждения по вопросу проведения досрочных парламентских выборов, Тадевосян отметил: «Я не могу сказать. После заседания наша пресс-служба сообщит вам».

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