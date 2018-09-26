«Борьба с коррупцией в Армении вселила доверие в европейских партнеров» - посол ЕС

Усилия правительства Армении по борьбе с коррупцией и установлению справедливости вселяют доверие в европейские компании. Об этом сегодня на брифинге с журналистами заявил посол Евросоюза в Армении Петр Свитальский.

«Я верю и уверен, что европейские компании очень внимательно анализируют возможности и доверяют усилиям правительства Армении по борьбе с коррупцией и установлению справедливости. Эти усилия делают Армению привлекательной для иностранных инвестиций, и, конечно, европейские компании ищут новые возможности, благодаря которым смогут начать новые бизнесы в Армении», - отметил посол ЕС.

Перед мероприятием под названием «Новые бизнес-возможности», Свитальский сказал, что они обсудят вопрос повышения привлекательности инвестиционной среды Армении для европейского рынка. Посол заверил, что от представителей ряда стран-членов Евросоюза в Армении они получили запросы, связанные с их заинтересованностью в бизнес-деятельности в Армении. «Мы получили запросы от различных компаний Евросоюза, а также представителей стран-членов ЕС в Армении, которые заинтересованы в инвестировании в Армению. Мы надеемся, что их интересы будут материализованы и в ближайшие месяцы будут достигнуты результаты», - сказал он.

Посол ЕС заверил, что Европейский союз готов содействовать Армении в деле приведения качества в соответствие с европейскими стандартами: «Конечно, есть проблемы, связанные с тем, что Армения пока не применяет основы европейского регулирования, включая сертификацию. И это новое соглашение включает в себя новые положения, по которым Армения примет эти основы».

По словам Свитальского реализация Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве будет способствовать привлечению новых инвесторов, а также развитию торговли между Арменией и Евросоюзом.