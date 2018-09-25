Шахматные сборные Армении одержали вторую победу на олимпиаде

На Всемирной шахматной олимпиаде, которая проходит в грузинском городе Батуми, сегодня состоялись встречи 2-го тура.

Мужская сборная Армении сразилась с командой Казахстана. Левон Аронян, отдыхавший в первом туре, белыми нанес поражение Ринату Зумабаеву и с минимальным счетом подарил победу нашей сборной – 2,5:1,5. До этого Грант Мелкумян, Роберт Ованнисян и Айк Мартиросян сыграли вничью со своими соперниками.

Сборная Армении одержала вторую победу подряд и продолжает оставаться в числе лидеров, которых 41.

Женская сборная Армении также одержала вторую победу на олимпиаде, в текущем туре, нанеся поражение команде Австрии со счетом 3:1. Анна Саргсян и Мария Курсова одержали победу, а Лилит Мкртчян и Сирануш Гукасян завершили свои партии вничью.

В турнире среди женщин 100% результат у сборных 33 стран, включая сборную Армении.

Всего в рамках Всемирной олимпиады пройдут 11 туров.