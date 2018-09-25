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Общество

В результате взрыва в медцентре «Сурб Григор Лусаворич» погиб технический работник кислородной станции

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На кислородной станции, расположенной неподалеку от главного корпуса медицинского центра «Сурб Григор Лусаворич», сегодня около полудня прогремел взрыв, один человек погиб, еще один пострадал.

Погибший - один из работников станции Ваграм Гаспарян. По заверению руководства медцентра, Гаспарян пришел на станцию не в свою смену и заправил не принадлежащий больнице баллон. С какой целью - ответственный за безопасность техники Ваче Гёзалян не знает.

«Наши баллоны рассчитаны на давление 150 атмосфер, а этот баллон – на 45. Этот баллон остался для нас загадкой. По-видимому, оператор сам его принес, чтобы, наверное, для себя заправить и унести», - сказал Гёзалян.

Сотрудники не на камеру говорят, что у погибшего был больной родственник, получавший лечение на дому, и кислородный баллон Ваграм Гаспарян заправлял, чтобы помочь родственнику.

Временно исполняющий обязанности директора медцентра «Сурб Григор Лусаворич» Арман Овакимян утверждает, что не знал о прецедентах, это первый известный ему случай заправки другого баллона на кислородной станции при медцентре.

Почему погибший в нерабочий день находился на территории станции и с чьего разрешения заправил баллон, руководство больницы ответить не может, лишь признает, что было допущено нарушение.

Ответственный за безопасность Ваче Гёзалян заверил, что станция находится в исправном состоянии, продолжает работать и после взрыва. В момент взрыва на территории находился еще один сотрудник, дежуривший сегодня на станции.

У пострадавшего повреждены плечо и рука. По словам заместителя министра здравоохранения Сергея Хачатряна, навестившего пострадавшего в больнице, его состояние нормальное.

Погибшему Ваграму Гаспаряну было около 40 лет, у него остались двое малолетних детей. Его жена, по словам директора, является сотрудницей этой же больницы.

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