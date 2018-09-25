В результате взрыва в медцентре «Сурб Григор Лусаворич» погиб технический работник кислородной станции

На кислородной станции, расположенной неподалеку от главного корпуса медицинского центра «Сурб Григор Лусаворич», сегодня около полудня прогремел взрыв, один человек погиб, еще один пострадал.

Погибший - один из работников станции Ваграм Гаспарян. По заверению руководства медцентра, Гаспарян пришел на станцию не в свою смену и заправил не принадлежащий больнице баллон. С какой целью - ответственный за безопасность техники Ваче Гёзалян не знает.

«Наши баллоны рассчитаны на давление 150 атмосфер, а этот баллон – на 45. Этот баллон остался для нас загадкой. По-видимому, оператор сам его принес, чтобы, наверное, для себя заправить и унести», - сказал Гёзалян.

Сотрудники не на камеру говорят, что у погибшего был больной родственник, получавший лечение на дому, и кислородный баллон Ваграм Гаспарян заправлял, чтобы помочь родственнику.

Временно исполняющий обязанности директора медцентра «Сурб Григор Лусаворич» Арман Овакимян утверждает, что не знал о прецедентах, это первый известный ему случай заправки другого баллона на кислородной станции при медцентре.

Почему погибший в нерабочий день находился на территории станции и с чьего разрешения заправил баллон, руководство больницы ответить не может, лишь признает, что было допущено нарушение.

Ответственный за безопасность Ваче Гёзалян заверил, что станция находится в исправном состоянии, продолжает работать и после взрыва. В момент взрыва на территории находился еще один сотрудник, дежуривший сегодня на станции.

У пострадавшего повреждены плечо и рука. По словам заместителя министра здравоохранения Сергея Хачатряна, навестившего пострадавшего в больнице, его состояние нормальное.

Погибшему Ваграму Гаспаряну было около 40 лет, у него остались двое малолетних детей. Его жена, по словам директора, является сотрудницей этой же больницы.

