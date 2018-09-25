Ашот Меликян: Криминально-олигархическая система была выброшена из процесса выборов

«Криминально-олигархическая система была выброшена из процесса выборов», - подводя итоги выборов в Совет старейшин Еревана, заявил председатель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян, также подчеркнув, что на этих выборах журналисты свободно выполняли свою миссию.

«Эти выборы качественно отличались от всех предыдущих, и это также относится к условиям работы журналистов», - сказал он.

Тем не менее, Комитет зафиксировал несколько случаев препятствования работе средств массовой информации и журналистов. «Председатель территориальной комиссии ударил по руке Дианы Давтян и настойчиво потребовал, чтобы она убрала микрофон в сторону, также там препятствовали работе оператора. В тот день оглашались данные мониторинга миссии «Независимый наблюдатель». И представители партии «Процветающая Армения» во главе с депутатом Ваге Энфиаджяном помешали этому процессу», - сказал Меликян.

Руководитель проекта «Медиа-центр» Седа Мурадян в беседе с Радио Азатутюн рассказала, что они распространили осуждающее заявление в связи с препятствованием проведению пресс-конференции наблюдателей в их зале со стороны депутата от ППА Ваге Энфиаджяна и сторонников партии.

Отметим, что 22 сентября от ППА Ваге Энфиаджян и группа молодых людей ворвались в «Медиа-центр», где инициатива «Независимый наблюдатель» представляла результаты своего мониторинга в предвыборный период и заявила, что есть многочисленные сигналы о подкупе избирателей в основном со стороны ППА. Депутат и сопровождающие его молодые люди обвинили участников пресс-конференции в распространении ложной информации о них.

«Мы всегда выступаем за дискуссии, обсуждения, и эта площадка служит именно для этого. Но все это должно происходить в рамках благовоспитанности. А то, что произошло у нас, было за рамками благовоспитанности, более того, это было очень грубым вмешательством в ход мероприятия. После нашего заявления никто с нами не связался. Наверное, стоило, чтобы партия хотя бы выразила сожаление в связи с инцидентом», - сказала Мурадян.

В день голосования журналист 1in.am Диана Давтян и оператор по следам сигнала отправились на избирательный участок 8/05. По словам журналиста, там была напряженная атмосфера. Человек, сопровождавший депутата фракции «Царукян» Артура Манукяна, мешал работе их оператора. «Я представляюсь, что являюсь журналистом, называю имя, фамилию и прочее. Говорю, можете ли вы обосновать, господин Манукян, почему вы пришли на избирательный участок, с каким делом вы сюда пришли. И когда он быстро спускается по лестнице, не стоит, я говорю: прошу, остановитесь на минуту, в этот момент я слышу крик моего оператора… Я оборачиваюсь и вижу, что человек, пришедший вместе с депутатом, положил руку на плечо моему оператору и пытается его оттянуть назад и также схватил штатив видеокамеры, вероятно, чтобы мы не снимали беседу с депутатом», - рассказала Диана Давтян.

На том же избирательном участке воспрепятствовали и работе Дианы. По словам журналистки, ситуация была напряженная, она так подняла микрофон, чтобы все записать, а председатель комиссии схватил ее за руку и с силой оттолкнул ее в сторону. «В этот момент уже вмешивается Даниэл Иоаннисян, говорит: какое вы имеете право препятствовать работе журналиста, применять насилие», - рассказала журналист.

Председатель Комитета по защите свободы слова напомнил, что во время избирательной кампании и в день голосования на предыдущих выборах в Совет старейшин Еревана они зафиксировали 2 случая физического насилия в отношении журналистов и 5 случаев препятствования работе журналистов.

Меликян отметил, что один из журналистов, пострадавших во время протестов «Электрик Ереван» летом 2015 года и во время событий в ереванском квартале Сари тах в июле 2016 года, и полицейский, который применил по отношению к журналисту насилие, только недавно были приглашены в Специальную следственную службу (ССС) на очную ставку.

Комитет также вчера узнал о том, что дело фотожурналиста Геворка Казаряна, пострадавшего в Сари тахе 19 июля, ССС закрыла. «Это для нас странно. Мы говорим, что проводится неэффективное предварительное следствие. Но теперь уже становится еще больше аргументов, оказывается, получается, что ССС закрывает дело, да еще на каком основании: по причине невозможности нахождения совершившего это преступление. Мы, конечно, обжалуем это решение ССС», - заявил Меликян.