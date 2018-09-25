Жители села Нарек требуют от правительства обеспечить их поливной водой

Жители села Нарек Араратской области сегодня у здания правительства провели акцию протеста.

Протестующие утверждают, что в их общине есть вода, но до них вода не доходит и их поля высохли.

Они собрались и приехали в Ереван, чтобы провести акцию протеста, поскольку связывают свою последнюю надежду с правительством. Сельчане сетуют на то, что близок конец сельскохозяйственного года, а их поля так нормально и не орошались. На один-два дня им дают воду, а затем отключают, в результате они урожай погибает.

«Мы поняли, что есть нехватка воды, поливной воды мало... но все имеет свои пределы. Если вода есть, значит, пусть будет доступна всем, если ее нет, пусть ни у кого не будет», - сказал Радио Азатутюн один из протестующих.

Вода, по утверждению сельчан, доходит до Нарека посредством помп, самотекущей системы нет, и именно в этом причина того, что воду дают, когда захотят и сколько захотят.

До приезда в Ереван нарекцы сначала посетили областную администрацию, но молодой губернатор Гарик Саргсян отказался принять всех, а они не поднялись к нему наверх. Они пошли также в компанию водопользователей, в которой заявили, что воды нет.

К возмущенным нарекцам подошел помощник вице-премьера Тиграна Авиняна Микаэл Наапетян. Он сообщил, что говорил с председателем Государственного комитета водного хозяйства, которая заверила, что проблема будет решена.

Однако прибывшие из Арарата в Ереван граждане потребовали конкретики: «Пусть 10 дней без перерыва дают воду, пусть все насосы работают, чтобы мы могли полить поля. Таково наше требование».

Помощник вице-премьера ушел и меньше, чем через 30 минут вернулся. Его ответ был конкретным: в Комитете водного хозяйства заверили, что через полчаса в селе будет вода.

В Комитете водного хозяйства помощнику вице-премьера также сообщили, что на месте вода распределяется несправедливо.

«Для осуществления контроля в этом вопросы вы также должны нам помочь, - сказал Микаэл Наапетян. - Люди избегают сообщать правительству о других людях рядом с ними, ситуация усугубляется, устанавливаются несправедливые условия, а затем говорят: вай, а где было правительство, что ничего не сделало?».

Наапетян передал нарекцам номер «горячей линии» правительства, а также свой рабочий номер телефона и сказал, чтобы в случае проблем они были на связи.

А сельчане ответили, что если понадобится, они позвонят и назовут имена.