Пашинян: Демократическое развитие региона исключит военные действия

Выступая на Саммите мира памяти Нельсона Манделы в Нью-Йорке, премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что демократическое развитие нашего региона исключит военные действия, риски войны и ненависти.

На представительном саммите, на котором присутствовали также президент США Дональд Трамп и принимающие участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН главы государств и правительств множества стран, руководитель Армении говорил о важности укрепления демократии, прав человека.

«Всего полгода назад народ Армении отверг страх, восстал против несправедливости и вышел на улицу, требуя уважения основополагающих прав, свободы и достоинства. Когда на улицах Еревана происходили судьбоносные события, меня спросили, есть ли у меня образ лидера, который вдохновил меня на пути к приведению народа к демократии и социальной справедливости, и я ответил: да, есть такой лидер. И этот лидер - Нельсон Мандела. Будучи бывшим политзаключенным, я вспоминал и мысленно переживал политический путь и историю жизни этого известного политического заключенного, который должен был изменить свою страну и, конечно же, осуществить чаяния миллионов людей», - сказал Пашинян.

«Вобрав в себя истинный дух идеалов Манделы, наше движение стало известно миру как «Армянская ненасильственная бархатная революция любви и солидарности. Я приехал из региона, где, к сожалению, кровавые конфликты, коррумпированные системы управления и вражда между людьми часто затмевают мудрость любви и потребность в мирном сосуществовании. Говорят, что демократические нации не ведут войн друг против друга. Надеюсь, однажды демократическое развитие нашего региона исключит военные действия, риски войны и ненависти. Армения неуклонно идет по этому пути и безоговорочно выступает за региональный мир, стабильность и примирение», - отметил премьер.

Премьер-министр Армении, находящийся с рабочим визитом в США, примет участие в работах 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Помимо участия в ряде мероприятий и проведения двусторонних встреч, спустя несколько часов Никол Пашинян впервые выступит с трибуны ООН, считающейся политической трибуной номер один в мире.

Кстати, к бархатной революции в Армении обратился также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, вчера во время прямого эфира в Facebook назвав произошедшие в Армении за последние месяцы изменения «фантастическими».

«Мы видим рост авторитаризма в мире. В этом смысле важна роль гражданского общества. Важно, чтобы люди, особенно молодежь, объединились и показали, что демократия, свобода и права человека чрезвычайно важны для нашего общества. Совсем недавно в Армении мы увидели фантастический пример мирной смены власти, которая произошла именно благодаря усилиям молодежи. И это – фантастический пример, вселяющий надежду на то, что новые поколения могут достичь большего, чем мое поколение», – сказал Гутерреш.