Погибший в результате взрыва в медцентре «Сурб Григор Лусаворич» - это технический работник кислородной станции

Погибший в результате взрыва, произошедшего сегодня на кислородной станции ереванского медицинского центра «Сурб Григор Лусаворич» - это технический работник станции, 42-летний Ваграм Гаспарян. Об этом в беседе с журналистами сообщил глава медцентра Арман Овакимян.

По словам Овакимяна, кислородная станция находится при медицинском центре и здесь регулярно проводятся проверки.

На вопрос, когда была проведена последняя проверка, руководитель центра ответить не смог.

По словам Армана Овакимяна, Ваграм Гаспарян сегодня не был на смене и не должен был находиться на станции, а тот баллон, который был заполнен, не принадлежал медицинскому центру.

Вместе с Гаспаряном на станции находился также дежуривший сегодня работник, он получил легкие травмы.

Отметим, что сегодня примерно в 12:00 часов в медицинском центре «Сурб Григор Лусаворич» в Ереване произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался кислородный баллон, один человек погиб.