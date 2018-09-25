Жители одной из общин проводят акцию протеста возле здания правительства по водному вопросу

Жители общины Нарек Араратской области Армении сегодня собрались возле здания правительства в Ереване на акцию протеста.

Протестующие утверждают, что в их общине есть вода, но до них вода не доходит и их поля высохли.

С протестующими встретился помощник вице-премьера Тиграна Авиняна Микаэл Наапетян.

Чиновник сообщил, что говорил с председателем Государственного комитета водного хозяйства, которая заверила, что проблема будет решена и у общины будет вода.

Наапетян оставил без ответа вопрос о том, почему проблему не удавалось решить до сих пор.