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Общество

Жители одной из общин проводят акцию протеста возле здания правительства по водному вопросу

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Жители общины Нарек Араратской области Армении сегодня собрались возле здания правительства в Ереване на акцию протеста.

Протестующие утверждают, что в их общине есть вода, но до них вода не доходит и их поля высохли.

С протестующими встретился помощник вице-премьера Тиграна Авиняна Микаэл Наапетян.

Чиновник сообщил, что говорил с председателем Государственного комитета водного хозяйства, которая заверила, что проблема будет решена и у общины будет вода.

Наапетян оставил без ответа вопрос о том, почему проблему не удавалось решить до сих пор.

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