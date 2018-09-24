Партия «Наследие» поздравляет ереванцев, блок «Мой шаг», Никола Пашиняна и Айка Марутяна

Партия «Наследие» распространила заявление, в котором поздравила граждан Армении и особенно ереванцев со свободными и прозрачными выборами, состоявшимися в Армении впервые за прошедшие 23 года.

«Мы долго боролись за этот день, и, независимо от того, кто победил, это может стать новым началом для упрочения демократии в нашей стране и гарантией невозврата прошлого», - говорится в сообщении.

Партия также поздравляет все силы, принимавшие участие в предвыборной борьбе, в особенности блок «Мой шаг», а также премьер-министра Никола Пашиняна и Айка Марутяна с победой и желает им всем всего наилучшего.

Отметим, что по предварительным результатам, на внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана, прошедших 23 сентября, с большим отрывом победил блок «Мой шаг», пользующийся поддержкой премьер-министра Никола Пашиняна, он получил 81,05% голосов избирателей. На втором месте партия «Процветающая Армения», за которую проголосовало 6,95%. Блок «Луйс» («Свет») занял третье место, получив 4,99%.