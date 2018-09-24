Парламент должен быть распущен как можно скорее - Эдмон Марукян

Фракция «Елк» едина в том, что парламент должен быть распущен как можно скорее.

Об этом в беседе с Радио Азатутюн сегодня заявил член фракции «Елк», руководитель партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.

Он отметил, что в результате переговоров станет известно, какой именно механизм нужно будет применить для роспуска парламента. «Но у нас есть полная поддержка роспуска парламента. Уже с сегодняшнего дня мы будем готовиться к досрочным парламентским выборам», - сказал Марукян, который на прошедших в воскресенье муниципальных выборах в Ереване поддерживал блок «Луйс», состоящий из партий «Просвещенная Армения» и «Республика».

На выборах с подавляющим преимуществом победил блок сторонников премьер-министра Никола Пашиняна – «Мой шаг».

В беседе с Радио Азатутюн сегодня Эдмон Марукян отметил, что формат блока «Луйс» будет сохранен. Он также не исключил возможность расширения блока. Отвечая на вопрос, не исключает ли он возвращение к блоку «Елк», Марукян сказал: «Если премьер-министр и правящая сила нуждаются в такой консолидации, то это можно обсуждать, но процентные данные показывают, что такой необходимости нет».

Согласно предварительным итогам голосования на выборах в Совет старейшин Еревана 23 сентября, блок «Мой шаг» получил 81,05% голосов, партия «Процветающая Армения» - 6,95%, а блок «Луйс» - 4,99%. Девять других партий и блоков получили поддержку менее или чуть более одного процента избирателей.

Как отметил Эдмон Марукян, это были не обычные выборы, а своеобразный референдум о мандате на роспуск парламента, «референдум доверия Пашиняну».