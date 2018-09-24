Первый вице-премьер: Это был своеобразный референдум доверия революции

Первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян после убедительной победы блока «Мой шаг» на выборах в Совет старейшин Еревана 23 сентября заявил, что их политическая команда ожидала такого результата, потому, как отметил он, они общались с людьми и чувствовали поддержку народа.

«По большому счету, не будет преувеличением если я скажу, что это был своеобразный референдум доверия революции, достижениям и ценностям революции. Как видим, наш народ с честью прошел этот путь», - заявил Мирзоян.

Первых вице-премьер в правительстве Никола Пашиняна также отметил важность еще одного обстоятельства. «Более двух десятилетий многие из нас боролись на избирательных участках против нарушений для того, чтобы сохранить каждый голос. В конце концов, сегодня наш народ доказал, что у нас могут быть свободные, справедливые, демократические выборы без незаконного влияния на них», - сказал он.

«Через несколько месяцев после революции, смены власти люди вновь подтвердили свою волю идти по этому пути и продолжать строить новую Армению… Вне всяких сомнений внеочередные выборы в Национальное собрание должны состояться, и они являются важным условием для окончательной победы революции», - подчеркнул первый вице-премьер Арарат Мирзоян.

Отметим, что находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook сегодня написал: «Могучий, могучий, могучий народ! Могучий гражданин! Люблю всех вас, горжусь всеми вами, преклоняюсь перед всеми вами! Служу всем вам!».