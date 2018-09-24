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Политика

Артак Зейналян поздравил Айка Марутяна с победой на муниципальных выборах в Ереване

Артак Зейналян

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Артак Зейналян, возглавлявший список блока «Луйс» на прошедших 23 сентября выборах в Совет старейшин Еревана, поздравил Айка Марутяна, кандидата в мэры от победившего на выборах блока «Мой шаг».

Об этом Радио Азатутюн сообщил первый вице-премьер Арарат Мирзоян.

По предварительным результатам голосования на внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана, состоявшихся 23 сентября, с большим отрывом победил блок «Мой шаг», пользующийся поддержкой премьер-министра Армении Никола Пашиняна. За «Мой шаг» проголосовало 81,06% избирателей.

Партия «Процветающая Армения» (ППА) получила 6,95%. На третьем месте блок «Луйс», получивший 4,99%. Парламентская партия «Дашнакцутюн», согласно предварительным данным, получила 1,62%. Из других партий и блоков, участвовавших в выборах, только партии «Еркир цирани» и «Оринац еркир» смогли набрать больше 1%.

Отметим, что проходной порог для партий составляет 6%, а для блоков – 8%. Однако если этот порог преодолевают меньше трех партий или блоков, то в распределении 65 мандатов Совета старейшин участвуют три политические силы, набравшие больше всего голосов.

Таким образом, помимо блока «Мой шаг» и ППА в Совет старейшин также проходит блок «Луйс».

Поскольку блок «Мой шаг» набрал более половины голосов, первый номер списка блока Айк Марутян автоматически становится мэром Еревана.

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