Наблюдатели серьезных нарушений на выборах не зафиксировали

«Внеочередные выборы в Совет старейшин Еревана проходят спокойно, серьезных нарушений нет», - сказал член одной из двух крупных инициатив по мониторингу за выборами - «Независимый наблюдатель», Даниэл Иоаннисян.

«Сигналов о серьезных нарушениях почти нет. На единичных избирательных участках есть сигналы о том, что избирателей на автобусах или каких-то других транспортных средствах привозят и увозят. Например, из Авана поступил подобный сигнал. Продолжают поступать сигналы о взятках, но за пределами избирательных участков. Мы передаем их в полицию. Надеюсь, что в любом случае сигналов о взятках или возможном влиянии взяток на выборы будет немного и избиратели на избирательных участках будут чувствовать себя свободно», - сказал Иоаннисян.

Иоаннисян, как и десятки других членов инициативы «Независимый наблюдатель», сегодня посещали различные избирательные участки. Утром на избирательный участок 4/20 Арабкира он пришел по следам сигнала: их наблюдатель заметил на члене участковой избирательной комиссии значок партии, что считается агитацией на избирательном участке и запрещено. Кроме того, наблюдатель сигнализировал о препятствовании его деятельности со стороны председателя комиссии.

В течение дня они получили и другие сигналы. Блок «Мой шаг» сигнализировал о том, что перед избирательным участком 6/45 в квартале Силикян наблюдаются скопления людей. Доверенное лицо блока Карен Тоноян сообщил, что группа молодых людей длительное время не покидала территорию близ избирательного участка. Однако председателю избирательной комиссии Саше Манучаряну удалось с помощью вмешательства полиции удалить молодых людей с территории.

На избирательном участке 6/52 в районе Ачапняк кабины для голосования были так установлены, что другие лица могли следить за голосованием, и лишь после вмешательства представителя инициативы «Независимый наблюдатель» этот недостаток был устранен.

На другом избирательной участке (6/26) в том же Ачапняке произошел инцидент между наблюдателем и доверенным лицом партии «Процветающая Армения» (ППА). Наблюдатель заметил, что доверенное лицо ППА без удостоверения находится на избирательном участке. Доверенное лицо не прикрепило удостоверение даже после призыва наблюдателя, кроме того пригрозило наблюдателю сломать его очки.

«После пары предупреждений он покинул избирательный участок», - сказал наблюдатель.

Иоаннисян подчеркнул, что, хотя наблюдатели зафиксировали некоторые нарушения, однако они несравнимы с тем, что происходило на предыдущих выборах. «Члены комиссии больше не звонят туда-сюда, не сообщают цифры, имена… нормально выполняют свою работу. По крайней мере, чувствуется, что большинство тех, кто допускают нарушения, делают это в результате незнания… Процесс идет в гораздо более законной логике», - отметил он.

Член другой наблюдательной инициативы, «Очевидец», руководитель клуба журналистов «Аспарез» Левон Барсегян сообщил, что они также зафиксировали нарушения, однако их качество и количество сильно отличаются от предыдущих выборов. Наиболее распространенное нарушение, которое они до сих пор зафиксировали, - это недоступность избирательных участков для людей с особыми потребностями. Были также проблемы с меблировкой избирательного участка, однако выборы в целом проходят спокойно.

«Я сам побывал на нескольких избирательных участках, увидел, что царит полное спокойствие и мир... сигналов о взятках нет. Если в целом пытаться оценить, то должен сказать, что общий объем возможных нарушений сократился в 4-5 раз. Не знаю, что будет во второй половине дня, но явно видно, что положение изменилось в избирательной системе, в поведении избирателей, в работе комиссий… Есть ощутимый сдвиг к лучшему», - сказал Барсегян.

А избиратели сегодня после голосования отмечали, что эти выборы в Совет старейшин Еревана существенно отличаются от предыдущих.