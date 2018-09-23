По предварительным данным, на выборах в Совет старейшин Еревана явка составила 43,65%

По предварительным данным, на выборах в Совет старейшин Еревана 23 сентября проголосовало 370 323 гражданина или 43,65% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Об этом в 21:00 сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Тигран Мукучян.

Отметим, что в избирательный регистр столицы включены 848 343 гражданина.

В настоящий момент идет подсчет голосов.

Отметим, что в выборах участвуют 12 партий и предвыборных блоков, которые представлены пропорциональными списками кандидатов.

Кандидатами в мэры города являются первые номера этих списков, а именно: Айк Марутян (блок «Мой шаг»), Артак Зейналян (блок «Луйс»), Наира Зограбян (партия «Процветающая Армения»), Анаит Тарханян (блок «Общественность Еревана»), Арарат Зурабян (блок «Ереванцы»), Заруи Постанджян (партия «Еркир цирани»), Раффи Ованнисян (партия «Наследие»), Микаел Манукян (партия АРФ «Дашнакцутюн»), Геворк Овсепян (партия «Айк»), Артак Аветян (Партия реформистов), Мгер Шахгельдян (партия «Оринац еркир») и Мануэль Гаспарян (партия «Демократический путь»).

За выборами наблюдают одна международная организация, 662 местных наблюдателя и 11 иностранных граждан в статусе посетителей. В целях освещения выборов аккредитованы 44 местных средства массовой информации (620 представителей СМИ), а также 5 иностранных СМИ (10 представителей СМИ).

Кандидат, чья партия или блок сможет получить больше половины голосов, автоматически станет градоначальником. Если ни одной партии или блоку не удастся получить такое количество голосов, то мэра Еревана тайным голосованием будет избирать Совет старейшин, состоящий из 65 членов и сформированный по результатам голосования.