Председатель ЦИК: Пожалуй, на всех избирательных участках царила атмосфера общего спокойствия

Корреспондент Радио Азатутюн побеседовал с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Тиграном Мукучяном.

Радио Азатутюн: Если сравнивать с предыдущими выборами, видите ли Вы разницу в плане напряженности обстановки?

Тигран Мукучян: На том участке, который я посетил, я и в прошлый раз был почти в то же самое время. Следует отметить, что оба раза, по крайней мере, на том же участке, где я голосовал, активность была довольно высокой. Сегодня я посетил этот участок, и снова была довольно высокая активность.

Радио Азатутюн: Вопрос не об активности, а о напряженности обстановки...

Тигран Мукучян: Я сегодня напряженности, во всяком случае, на этом участке не почувствовал. Похоже, и члены комиссии, и доверенные лица, присутствующие на избирательных участках, были более спокойными. Они были более дружелюбными по отношению друг к другу, относились друг к другу с большим доверием, что является очень важным фактором.

Радио Азатутюн: Каково Ваше объяснение? Почему, скажем, предыдущие выборы были настолько напряженными? Почему СМИ, доверенные лица, наблюдатели говорили о напряженности, о направлении голосования, случаях двойного, открытого голосования?

Тигран Мукучян: Трудно дать какое-либо однозначное объяснение. Я могу только констатировать факт.

Радио Азатутюн: Считаете ли Вы, что эти выборы отличаются от предыдущих в плане спокойствия?

Тигран Мукучян: Да, было спокойствие. Я уже отметил, что было такое спокойствие. Конечно, есть конкуренция, в выборах участвуют 12 политических сил, доверенные лица представляют их интересы на избирательных участках. Но, пожалуй, на всех избирательных участках царила атмосфера общего спокойствия, что, я думаю, надо приветствовать.