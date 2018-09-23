Царит спокойствие, никто не мешает - главы участковых комиссий о ходе голосования

Граждане, участвующие в выборах в Совет старейшин Еревана, говорят, что эти выборы отличаются от предыдущих: на избирательных участках нет напряженности, вмешательств не было, царит порядок, взятки не раздавались. Однако есть и такие, кто отмечают, что в предыдущие дни предложения взятки все же были.

На территориях, прилегающих к избирательным участкам в административных округах Нор Норк и Арабкир, как и на предыдущих выборах, были видны припаркованные автомобили. Людей, привозящих избирателей на избирательные участки, а также скоплений внутри избирательных участков не было. Об этом свидетельствует также председатель участковой избирательной комиссии 3/23 в административном округе Канакер-Зейтун Геворк Аветисян, который является членом Республиканской партии Армении, имеющей большинство в Национальном собрании, но не принимающей участия в муниципальных выборах. На прошлых выборах он также возглавлял избирательную комиссию.

«Прежде скопления людей приводили к своим сложностям. Теперь такого нет, в организационном плане. Кто организовывал скопления людей… какое отношение имеют Республиканская партия, «Процветающая Армения»? Не указывайте название какой-то конкретной партии, нельзя так», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Аветисян.

По мнению участковой избирательной комиссии №2/02 в Нор Норке Гоар Гаспарян, эти выборы проходят в беспрецедентно спокойной атмосфере. «Никаких излишних движений мы не видим. Внутри спокойная ситуация. Ну, все мы знаем [почему], пояснять излишне», - сказала Гаспарян.

На избирательных участках не так много доверенных лиц и наблюдателей. Утром в административных округах Нор Норк и Арабкир было по одному-двум доверенным лицам, в основном от блока «Мой шаг» и партии «Процветающая Армения». Члены избирательных комиссий объясняют пассивность наблюдателей и доверенных лиц, контролирующих избирательный процесс, доверием партий по отношению к участковым избирательным комиссиям.