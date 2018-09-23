На этих выборах подвоза избирателей и других стимулов, конечно же, не будет – Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян в ходе прямого включения на своей странице в Facebook из Парижа прокомментировал сравнительно низкую явку на продолжающихся в Ереване выборах в Совет старейшин города.

Пашинян связал это с тем обстоятельством, что в отличие от прошлых муниципальных выборов в Ереване на этих выборах людей не подвозят к избирательным участкам на транспорте.

«По сравнению с прошлыми выборами в Совет старейшин Еревана, которые прошли в прошлом году, показатель активности снизился немного – на 1-2 процента. Это, пожалуй, объясняется тем, что на этих выборах людей на «Газелях» и автобусах не привозят на избирательные участки. Но я надеюсь, что, тем не менее, наши граждане проявят активность вне зависимости от присутствия «Газелей». Конечно же, на этих выборах подвоза избирателей на «Газелях» и других стимулов не будет», - заявил Пашинян.

Отметим, что согласно ЦИК по положению на 14:00 на выборах в Совет старейшин Еревана проголосовало 23,72% избирателей. На выборах 14 мая 2017 года этот показатель на то же время составлял 25,4%.