Артак Зейналян воздержался от заявлений, которые могут повлиять на результаты голосования

«До завершения голосования осталось еще 8 часов, и высказанные мной точки зрения могут повлиять на результаты голосования, поэтому я в данный момент не стану делать каких-либо заявлений», - сказал министр юстиции Артак Зейналян, возглавляющий на выборах в Совет старейшин Еревана список блока «Луйс».

Перед голосованием на избирательном участие 4/30 в беседе с журналистами он пообещал, что по завершении голосования блок выступит с заявлением относительно хода избирательной кампании и выборов.

На вопрос, представляют ли они коалиционное партнерство с блоком «Мой шаг» в Совете старейшин Еревана, кандидат в мэры от блока «Луйс» ответил: «Завершится голосование, увидим результаты, в соответствии с ними определимся».

Артак Зейналян отказался отвечать на дальнейшие вопросы и вошел на избирательный участок, чтобы проголосовать.