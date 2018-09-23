«Эти выборы - экзамен для нынешней власти» - Заруи Постанджян

Нынешние выборы в Совет старейшин Еревана – экзамен для действующей власти, сегодня после голосования в беседе с журналистами заявила председатель партия «Еркир цирани» («Страна абрикоса»), кандидат в мэры Еревана Заруи Постанджян.

«Это экзамен для действующей власти, а не наша борьба с избирательными фальсификациями. Взявшие власть в свои руки взяли на себя именно это обязательство, следовательно, мы ждем, как пройдет экзамен власти, потому что в ее руках те рычаги, посредством которых должны быть предотвращены избирательные фальсификации и беззакония, - сказала Постанджян в ответ на замечание Радио Азатутюн о том, что на этих выборах она более пассивна и не обходит все избирательные участки, добавив: - Конечно, общество и само должно участвовать в процессе предотвращения [фальсификаций], не должно участвовать в беззакониях, не должно брать взяток, раздавать взятки. Но если даже будут подобные случаи, инструмент для их предотвращения находится в руках действующей власти, следовательно, это их экзамен».

Оценивая ход предвыборной кампании, Постанджян сочла ее и эффективной, и неэффективной.

«Кампанию можно считать эффективной и неэффективной. Мы могли представить наши национальные представления о том, как вывести Ереван из этой плачевной ситуации, между тем звучали взаимные обвинения, и они заняли довольно значительную часть кампании. А перед нами сегодня стоит задача и национального единения, и консолидации всех национальных сил для того, чтобы выйти из этой ситуации. Ереван – не испытательный полигон для того, чтобы мериться силами с точки зрения взаимных обвинений. Следовательно, все мы должны заняться выведением столицы их этой плачевной ситуации и воплотить наши национальные мечты, - сказала Постанджян и продолжила: - Еревану не важно, кто мал, кто велик, кто стар, кто молод, кто представитель какой партии, кто черный, кто белый. Все должны заняться решением проблем Еревана».

Кандидат от «Еркир цирани» отметила, что кто бы ни был избран, они поздравят победителя и потребуют от него реализации программ в рамках полномочий.

«Мы должны быть требовательными. Мы их уполномочиваем, берем на работу и хотим, чтобы нам оказали качественные услуги», - сказала Заруи Постанджян.