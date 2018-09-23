Кандидат от партии «Оринац еркир»: Эти выборы важны с точки зрения формирования будущей политической системы Армении

Кандидат в мэры Еревана от партии «Оринац еркир» Мгер Шахгельдян сегодня на выборах в Совет старейшин Еревана проголосовал на избирательном участке 9/17.

В беседе с Радио Азатутюн Шахгельдян сказал, что партия рассчитывает войти в тройку прошедших в Совет старейшин партий.

«Это очень важные выборы, поскольку это, по сути, первые выборы после революции. Мы поддерживали и поддерживаем революцию, потому что одной из важнейших задач в Армении является становление демократии. И эти выборы, которые должны пройти без раздачи взяток, использования административных ресурсов, без фальсификаций, важны с точки зрения формирования в Армении будущей политической системы, становления реальной демократии. Это первый этап. Во-вторых, у меня позитивные ожидания: по закону Совет старейшин может быть сформирован при прохождении в него как минимум трех политических сил, и мы рассчитываем войти в эту тройку», - сказал Шахгельдян.