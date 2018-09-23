Ванецян: Эти выборы отличаются от предыдущих тем, что будут отражать волю народа

Досрочные выборы в Совет старейшин Еревана 23 сентября от предыдущих выборов отличаются тем, что они будут отражать «волю народа», мэром города будет избран кандидат, который получит мандат от народа, и ни у кого не будет никаких сомнений по этому поводу.

Такое мнение сегодня высказал директор Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян.

В ответ на вопросы журналистов перед голосованием на избирательном участке 4/35 Ванецян сказал, что решил, за кого будет голосовать – у него есть свой кандидат.

На просьбу корреспондента Радио Азатутюн прокомментировать действия полиции в штабе партии «Процветающая Армения» (ППА) накануне, а также призыв кандидата от ППА на пост мэра Еревана Наиры Зограбян директору СНБ и начальнику полиции, в частности, выяснить с помощью тайной прослушки, кто звонит гражданам и требует от них голосовать за блок «Мой шаг» и Айка Марутяна, о чем, по ее словам, получены сигналы, Ванецян ответил так: «Служба национальной безопасности постоянно осуществляет свою деятельность в рамках своих полномочий, и Служба национальной безопасности не должна открыто заявлять о своей работе. Поверьте, если у СНБ будет какой-либо сигнал, который даст основания для осуществления соответствующих мер и привлечения людей к ответственности в рамках закона, мы будем делать это без малейшего колебания. И заверяю вас, что не имеет значения, будут ли это сторонники того или иного кандидата или сторонники той или иной политической силы. Если будет человек или группа людей, которые будут нарушать закон, они, безусловно, понесут наказание».