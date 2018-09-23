Я отдала свой голос за благоустроенный Ереван - Наира Зограбян

На избирательном участке Еревана 4/35 сегодня проголосовала кандидат в мэры от партии «Процветающая Армения» (ППА) Наира Зограбян.

В беседе с журналистами после голосования Зограбян сказала, что проголосовала за «благоустроенный Ереван».

«За тот Ереван, который обязательно будет. Для решения проблем Еревана действительно нужны преданность делу, упорство в работе, серьезные инвестиции», - заявила Наира Зограбян.

По словам Зограбян, за 12 дней агитационной кампании были сигналы о том, что, якобы, активисты ППА предлагают избирательные взятки. Однако, как подчеркнула она, правоохранители так и не смогли выявить хотя бы одного активиста ППА, который занимался бы подкупом избирателей «по одной простой причине, что подкупа избирателей нет и не будет».