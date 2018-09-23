Глава ЦИК: Голосование организовано на должном уровне

На внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана 23 сентября голосование проходит на 475 избирательных участках.

Как сегодня утром сообщил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Тигран Мукучян, из 4722 членов участковых избирательных комиссий не явился 31. Кворум, по его словам, обеспечивается во всех комиссиях, которые работают в полном режиме, а голосование организовано на должном уровне.

На нынешних выборах регистрация также осуществляется с использованием технического оборудования. По состоянию на 8:00 все 1380 единиц техники были задействованы, отмеченные проблемы исправляются, сообщил Мукучян.

За выборами наблюдают одна международная организация, 662 местных наблюдателя и 11 иностранных граждан в статусе посетителей. В целях освещения выборов аккредитованы 44 местных средства массовой информации (620 представителей СМИ), а также 5 иностранных СМИ (10 представителей СМИ).

Тигран Мукучян также сообщил, что Центральная избирательная комиссия с периодичностью раз в три часа будет сообщать о явке избирателей. С полуночи начнется табуляция результатов голосования, которая будет опубликована по каждому избирательному участку.

В выборах участвуют 12 партий и предвыборных блоков, которые представлены пропорциональными списками кандидатов.

Кандидатами в мэры города являются первые номера этих списков, а именно: Айк Марутян (блок «Мой шаг»), Артак Зейналян (блок «Луйс»), Наира Зограбян (партия «Процветающая Армения»), Анаит Тарханян (блок «Общественность Еревана»), Арарат Зурабян (блок «Ереванцы»), Заруи Постанджян (партия «Еркир цирани»), Раффи Ованнисян (партия «Наследие»), Микаел Манукян (партия АРФ «Дашнакцутюн»), Геворк Овсепян (партия «Айк»), Артак Аветян (Партия реформистов), Мгер Шахгельдян (партия «Оринац еркир») и Мануэль Гаспарян (партия «Демократический путь»).

Кандидат, чья партия или блок сможет получить больше половины голосов, автоматически станет градоначальником. Если ни одной партии или блоку не удастся получить такое количество голосов, то мэра Еревана тайным голосованием будет избирать Совет старейшин, состоящий из 65 членов и сформированный по результатам голосования.

Число избирателей в итоговых списках избирателей, опубликованных полицией, составляет 848343 человека.

Голосование продлится до 20:00 по ереванскому времени.