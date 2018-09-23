Раффи Ованнисян проголосовал за «свободную и достойную» столицу

Кандидат в мэры Еревана от партии «Наследие» Раффи Ованнисян сегодня проголосовал на избирательном участке 9/06.

Как отметил кандидат в беседе с журналистами, он проголосовал за «свободную, достойную и прогрессивную столицу и родину».

«Желаю добрых выборов всем нашим согражданам и всем кандидатам. Пусть сегодняшний день будет добрым, а завтра, когда уже будут результаты, мы сможем взяться за работу», - заявил Раффи Ованнисян.

Перед голосованием кандидат от партии «Наследие» также отметил, что данный политический процесс явился «шагом вперед». Он выразил надежду на то, что «сознательные жители Еревана проголосуют по совести и получат свою власть».

«Нам поступала различная информация о составлении списков [избирателей с целью возможного подкупа]. Мы передали эту информацию правоохранительным органам», - сообщил Раффи Ованнисян.