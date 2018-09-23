«Выбор будет сделан гражданином, и его голос не будет украден» - Никол Пашинян проголосовал на муниципальных выборах в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня проголосовал на муниципальных выборах в Ереване. Он сделал свой выбор на участке, расположенном в детском саде N 133.

В беседе с журналистами после голосования Пашинян сказал, что на этих выборах гражданин уверен, что выбор сделает он и что его голос не будет украден.

«Если все же будут наблюдаться нарушения, то фальсификаторам придется жаловаться на действия полиции», - сказал премьер-министр.

Оценивая избирательную кампанию, премьер-министр сказал, что была настоящая кампания, и что у него нет оснований жаловаться на процесс.

«Эта избирательная кампания была настоящей кампанией, и все силы, в том числе действующая власть, понимали, что они должны бороться за каждый голос. Мы также понимали, что мы должны бороться за каждый голос, и когда они говорят, что «страсти накалились», то надо понимать, что в любой демократической стране страсти накаляются во время избирательной кампании. Я думаю, что отныне в Армении во время избирательных кампаний страсти будут накаляться, потому что выборы будут настоящими, никто не будет делать вид, ни в каком кабинете не будут заранее подготавливаться результаты голосования, Центральной избирательной комиссии, полиции или Службе национальной безопасности не будут говорить, что результаты должны быть такими-то. Так что, надо учиться участвовать в настоящих выборах и проводить настоящую избирательную кампанию», - заявил Никол Пашинян.

После голосования по дороге в аэропорт премьер-министр во время прямого включения на своей странице в Facebook призвал всех избирателей принять участие в голосовании, подчеркнув значение сегодняшних выборов и выборов в целом.

Глава армянского правительства сообщил, что сегодня он отправляется в Нью-Йорк для участия в работе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где он также выступит с речью.

Пашинян также сообщил, что после Нью-Йорка отправится в Душанбе, где примет участие в саммите лидеров стран СНГ и вернется в Армению в конце следующей недели.