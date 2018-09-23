В столице Армении проходят муниципальные выборы

Сотни избирательных участков с утра открылись по всему Еревану, где сегодня, 23 сентября, проходят выборы в городской Совет старейшин.

В выборах участвуют 12 партий и предвыборных блоков, которые представлены пропорциональными списками кандидатов.

Кандидатами в мэры города являются первые номера этих списков, а именно: Айк Марутян (блок «Мой шаг»), Артак Зейналян (блок «Луйс»), Наира Зограбян (партия «Процветающая Армения»), Анаит Тарханян (блок «Общественность Еревана»), Арарат Зурабян (блок «Ереванцы»), Заруи Постанджян (партия «Еркир цирани»), Раффи Ованнисян (партия «Наследие»), Микаел Манукян (партия АРФ «Дашнакцутюн»), Геворк Овсепян (партия «Айк»), Артак Аветян (Партия реформистов), Мгер Шахгельдян (партия «Оринац еркир») и Мануэль Гаспарян (партия «Демократический путь»).

Кандидат, чья партия или блок сможет получить больше половины голосов, автоматически станет градоначальником. Если ни одной партии или блоку не удастся получить такое количество голосов, то мэра Еревана тайным голосованием будет избирать Совет старейшин, состоящий из 65 членов и сформированный по результатам голосования.

Для голосования на выборах в Совет старейшин Еревана открыты 575 избирательных участков. За ходом выборов следят более 500 наблюдателей. Голосование продлится до 20:00 по ереванскому времени.