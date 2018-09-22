Пашинян прокомментировал решения ЕСПЧ по делу «1 марта»

Все решения армянских судей по делам 1 марта 2008 года могут быть признаны недействительными. С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на встрече с жителями города Арташат в субботу.
«Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил, что действия полиции утром 1 марта 2008 года были незаконными, а решения судей – также незаконны. Решение ЕСПЧ должно вынудить их подать в отставку. Судебная система раньше обслуживала интересы коррупции. Об этом говорит ЕСПЧ», - сказал Пашинян, отвечая на вопрос о судебной реформе в стране.
Как отметил Пашинян, уход в отставку для судей, вынесших незаконные решения по делу о «1 марта», по крайней мере, диктует нравственность. Он также не исключил, что может быть поднят вопрос уголовной ответственности таких судей.
Отметим, что 20 сентября ЕСПЧ вынес решение по делу «Мушег Сагателян против Армении».
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