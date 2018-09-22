Артур Ванецян избран президентом Федерации футбола Армении

На сегодняшнем внеочередном заседании Федерации футбола Армении (ФФА) президентом структуры был единогласно избран директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

В своем выступлении Ванецян, который был единственным кандидатом на этот пост, отметил основные положения своей программы развития армянского футбола.

По его словам, футбол должен быть для всех, и у каждой общины должно быть хотя бы одно игровое поле, чтобы люди могли заниматься футболом. Артур Ванецян назвал приоритетом развитие футбола в регионах. «Мы считаем приоритетным создание системы, при которой мы не будем уповать лишь на иногда блистающих «звезд»», - сказал новоизбранный президент ФФА.

По словам Ванецяна, серьезное внимание будет уделено развитию женского футбола. Кроме того, добавил он, футбольное руководство будет работать прозрачно.

Отметим, что уже бывший президент ФФА Рубен Айрапетян не участвовал в сегодняшнем заседании. Сегодня же состоялись выборы членов Исполнительного комитета ФФА.

Отметим также, что накануне стало известно об отставке Вардана Минасяна с поста главного тренера национальной сборной Армении по футболу.

Согласно некоторым публикациям в СМИ, не исключено, что после смены футбольного руководства в Армении на пост главного тренера национальной сборной страны может быть приглашен имеющий армянские корни бывший полузащитник сборной Франции, чемпион мира 1998 года Юрий Джоркаефф.