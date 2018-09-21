Премьер-министр: Система государственного управления нуждается в серьезнейших реформах

В праздничном мероприятии, состоявшемся сегодня в резиденции премьер-министра Армении по адресу Баграмяна 26 по случаю Дня независимости, приняли участие премьер-министр Никол Пашинян, президент Армен Саркисян, спикер Национального собрания Ара Баблоян.

В своем выступлении премьер-министр Пашинян подчеркнул, что в стране должны произойти структурные изменения. «Наша система государственного управления нуждается в серьезнейших реформах, и эти реформы должны быть как содержательными, так и организационными. Дальнейшее развитие страны невозможно представить без эффективной, профессиональной, ориентированной на человека системы управления», - сказал премьер.

Премьер-министр обратил особое внимание на борьбу с коррупцией и напомнил, что возглавляемое им правительство не внесет существенных изменений во внешнеполитический курс, отметив важность отношений с Россией.

«Во внешнеполитической сфере мы работаем над тем, чтобы всем нашим международным партнерам было понятно реальное содержание происходящих в Армении событий. Мы говорили и говорим, что во внешней политике Армении реверсов не будет, нашим главным стратегическим союзником является Российская Федерация, с которой мы связаны многовековыми дружественными отношениями. Мы намерены еще больше углублять наше сотрудничество с Россией как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Мы также будем развивать наши отношения с Европейским союзом, США, а также с нашими непосредственными соседями - Грузией и Ираном», - заявил Пашинян.

Сюрприз от Пашиняна

В конце мероприятия Никол Пашинян объявил о том, что ворота резиденции премьер-министра на Баграмяна 26 отныне будут всегда открыты для людей в знак того, что власть в Армении больше никогда не будет оторвана от народа. После этого заявления ворота сразу же открылись, и собравшиеся у входа граждане вошли внутрь.

Это нечто беспрецедентное. Более двух десятилетий перед этим зданием проходили акции протеста, а теперь граждане страны беспрепятственно могут входить на территорию резиденции, гулять по двору, отдыхать на зеленых лужайках.

Сегодня, 21 сентября, Армения празднует 27-ю годовщину независимости. В этот день в 1991 году решением Верховного Совета республики был проведен референдум о выходе из состава СССР и создании независимого государства, на котором за провозглашение независимости проголосовало подавляющее большинство граждан страны.