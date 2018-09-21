Главный тренер сборной Армении по футболу подал в отставку

Главный тренер сборной Армении по футболу Вардан Минасян подал в отставку, которую принял глава Федерации футбола Армении (ФФА) Рубен Айрапетян.

Об этом сообщает пресс-служба ФФА.

В сообщении отмечается, что Минасян также подал отставку с поста технического директора Федерации.

«Хочу выразить благодарность главе и исполкому ФФА за оказанное доверие. Благодарен игрокам сборной Армении за совместную работу. Желаю национальной сборной новых успехов», - согласно официальному сайту ФФА отметил Вардан Минасян.

Минасян был назначен главным тренером сборной Армении 10 апреля. Прежде он уже возглавлял сборную с 2010 по 2013 годы.

Отметим, что 22 сентября состояться выборы нового главы ФФА. Ожидается, что на этот пост будет избран директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

Ранее некоторые армянские СМИ писали, что не исключено, что после смены футбольного руководства в Армении на пост главного тренера национальной сборной страны может быть приглашен имеющий армянские корни бывший полузащитник сборной Франции, чемпион мира 1998 года Юрий Джоркаефф.