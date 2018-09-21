Путь к урегулированию карабахского конфликта проходит через обеспечение территориальной целостности Азербайджана – Алиев

Путь к урегулированию карабахского конфликта проходит через обеспечение территориальной целостности Азербайджана», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая сегодня на торжественном заседании Милли Меджлиса, проведенном по случаю 100-летия азербайджанского парламента.

Алиев в очередной раз подчеркнул, что Азербайджан не откажется от своей принципиальной позиции. «Нагорный Карабах не может иметь статус вне суверенитета Азербайджана», - заявил он.

Президент Азербайджан также заявил, что новое руководство Армении должно внести серьезные изменения в свою политику.