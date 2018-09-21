Айк Марутян: Наконец-то, у нас действительно была избирательная кампания

Кандидат на пост мэра Еревана от блока «Мой шаг» Айк Марутян в случае избрания обещает в ближайшие шесть месяцев решить, по крайней мере, проблему уборки мусора в армянской столице.

«Прежде всего, мы должны решить эту проблему, потому что, когда мы походили по районам столицы, мы поняли, что на данный момент это самая насущная и самая серьезная проблема, которая должна быть решена в ближайшее время», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Марутян.

По его словам, в случае прихода к власти его команда немедленно займется вопросом уборки мусора. «С уверенностью могу сказать, что в течение шести месяцев мы увидим результат. Решение остальных вопросов займет немного больше времени».

Марутян, который является членом партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна, сегодня вместе с другими кандидатами в члены Совета старейшина Еревана, проводил кампанию-шествие в столичном административном округе Кентрон.

По его словам, двухнедельная кампания была беспрецедентной в истории независимой Армении. «Наконец-то, у нас получилась действительно избирательная кампания, а не осуществление предварительных договоренностей. Это была настоящая кампания, когда все политические силы имели равные возможности бороться за голоса избирателей, у всех была возможность как на телевидении, так и на страницах в интернете», - заявил Айк Марутян.

Телезрители так и не увидят теледебатов между Айком Марутяном и, возможно, его главным критиком, кандидатом в мэры от партии «Процветающая Армения» (ППА) Наирой Зограбян.

Лидер блока «Мой шаг» отметил, что он не будет участвовать в отдельных теледебатах с кандидатом от ППА, поскольку он всех участников гонки считает своими конкурентами. «Мы никому не отдаем предпочтение, мы никого не выделяем. У меня 11 оппонентов, 11 коллег. И почему должна быть дискриминация в отношении остальных? Было предложение собраться всем 12 кандидатам… Самое нейтральное Общественное телевидение организовало теледебаты. С самого начала была договоренность о том, что все должны прийти, но затем некоторые из участников отказались. Однако дебаты прошли... Люди говорят, давайте сделаем это, но когда наступает момент, они говорят: ой, знаете, мы не придем», - отметил Марутян.

Лидер блока «Мой шаг» убежден, что предстоящие 23 сентября муниципальные выборы в Ереване также будут беспрецедентными за последние десятилетия.

Популярный актер немного с сожалением отметил, что в случае его избрания на экране больше не будет «Каргин Айко»: «Закон разрешает мне, но я не думаю, что у меня будет время делать это».