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Армения

По случаю Дня независимости Армении поздравительное послание направил госсекретарь США

Госсекретарь США Майк Помпео (архив)

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По случаю 27-й годовщины независимости Армении поздравительное послание направил госсекретарь США Майк Помпео.

«От имени правительства Соединенных Штатов я рад поздравить народ Армении с 27-й годовщиной вашего исторического референдума по восстановлению независимости. Этот год особенно важен, поскольку он также знаменует 100-ю годовщину со дня основания Первого армянского государства в новейшей истории и столетие дружбы Армении и США», - говорится в поздравительном послании главы американского внешнеполитического ведомства.

Майк Помпео в своем послании отметил, что в этом году в Армении произошли значительные изменения и что «мирное народное движение открыло новую главу армянской истории».

«С нетерпением ожидаю совместной работы с народом и правительством Армении в построении крепких демократических институтов, борьбе с коррупцией и стимулировании экономического роста», - заявил госсекретарь США.

Помпео также заверил, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены поиску мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и настоятельно призывают стороны как можно скорее возобновить интенсивные переговоры.

«Надеемся в предстоящий год укрепить наши связи», - говорится в послании Майка Помпео, опубликованном на официальном сайте Госдепартамента США.

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