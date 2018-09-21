Премьер-министр Китая поздравил премьер-министра Армении с Днем независимости

По случаю Дня независимости Армении поздравительное послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну направил премьер-министр Китая Китая Ли Кэцян.

«Ваше превосходительство, в связи с праздником Независимости Республики Армения от имени правительства КНР и от себя лично передаю Вам и дружественному народу Армении мои самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания», - согласно пресс-службе премьер-министра Армении, в частности, говорится в послании.

«В течение прошедших лет дружественное сотрудничество между Арменией и Китаем благодаря совместным усилиям неуклонно и динамично развивалось. Тесные двусторонние контакты на высоком уровне и политическое взаимное доверие постоянно укрепляются, сотрудничество в различных сферах углубляется, принося реальную пользу в жизни наших народов», - написал Ли Кэцян.

«Китайская сторона придает большое значение роли Армении в качестве партнера в совместной реализации инициативы «Один пояс и один путь». Я готов вместе с Вами прилагать усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений между нашими двумя странами и обеспечения взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах»,- говорится в поздравлении китайского премьера.