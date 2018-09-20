Более 500 местных наблюдателей будут наблюдать за выборами в Совет старейшин Еревана

За предстоящими 23 сентября внеочередными выборами в Совет старейшин Еревана будут наблюдать более 500 наблюдателей из 8 местных организаций. Несколько из этих организаций объединились в две инициативы - «Независимый наблюдатель» и «Очевидец».

«Мы включили около 250 наблюдателей, которые будут выполнять свою наблюдательскую миссию на 95 избирательных участках», - сказал Радио Азатутюн правозащитник Артур Сакунц, который представляет инициативу «Независимый наблюдатель», объединяющкю три организации.

По словам Сакунца, попимо наблюдения за избирательным процессом на 95 избирательных участках, у них будут и мобильные группы, а также они будут предоставлять юридическую консультацию тем, кто в ней нуждается.

«У нас нет сигналов о злоупотреблении административными ресурсами. За исключением сообщений СМИ о возбуждении двух уголовных дел, нет у нас и сигналов об избирательных взятках», - отметил правозащитник.

По его словам, хотя, как и перед всеми выборами, на этот раз они также хорошо подготовили наблюдателей и предупредили их о возможных нарушениях, однако ожидают, что будут наблюдать за выборами нового качества. «До сих пор во время всех выборов было очевидно, что атмосфера была совсем другая. В то время мы получали не только сигналы, но и была подавленная атмосфера, в избирательный процесс были вовлечены все государственные органы: школы, детские сады, полиция. Для проведения свободных и справедливых выборов у нас, кроме наших наблюдателей, партнеров, по сути, не было», - сказал Артур Сакунц.

По словам координатора избирательной программы организации «Транспаренси интернешнл» Алексея Петросяна, представляющего инициативу «Очевидец», инициатива пока тоже не получала сигналов о нарушениях или раздаче взяток. Они успели подготовить 160 наблюдателей, будут осуществлять наблюдение на 80 избирательных участках.

«Мы ожидаем хорошего, но готовимся к плохому», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Петросян.