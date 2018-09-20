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Политика

Роберт Кочарян также не примет участия в официальных торжествах по случаю Дня независимости

Роберт Кочарян (архив)

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Второй президент Армении Роберт Кочарян не примет участия в официальных торжественных мероприятиях по случаю Дня независимости 21 сентября. Об этом Радио Азатутюн сообщил глава офиса Кочаряна Виктор Согомонян.

Ранее сегодня пресс-секретарь Левона Тер-Петросяна также сообщил Радио Азатутюн, что первый президент Армении не будет присутствовать на официальных торжествах.

Пока неясно, примет ли участие в торжествах третий президент Армении Серж Саргсян.

Глава аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян на днях заявил, что «независимо от общественного отношения к бывшим президентам они приглашены на праздничные мероприятия, посвященные Дню независимости Армении».

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