Роберт Кочарян также не примет участия в официальных торжествах по случаю Дня независимости

Второй президент Армении Роберт Кочарян не примет участия в официальных торжественных мероприятиях по случаю Дня независимости 21 сентября. Об этом Радио Азатутюн сообщил глава офиса Кочаряна Виктор Согомонян.

Ранее сегодня пресс-секретарь Левона Тер-Петросяна также сообщил Радио Азатутюн, что первый президент Армении не будет присутствовать на официальных торжествах.

Пока неясно, примет ли участие в торжествах третий президент Армении Серж Саргсян.

Глава аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян на днях заявил, что «независимо от общественного отношения к бывшим президентам они приглашены на праздничные мероприятия, посвященные Дню независимости Армении».