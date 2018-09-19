«У моего брата нет отношений с сыном Сашика Саргсяна» - Арам Саргсян

Представитель блока «Луйс», депутат парламента от блока «Елк» Арам Саргсян в интервью Радио Азатутюн опроверг утверждения о том, что его брат Армен Саргсян поддерживает отношения с сыном Сашика Саргсяна, брата бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

Радио Азатутюн: - Согласно появившемуся вчера на YouTube видео, по крайней мере, согласно его названию, ваш брат Армен Сарсгян сидит в ресторане вместе с сыном Сашика Саргсяна. Армен Саргсян политикой не занимается, если не ошибаюсь, он работает в Министерстве обороны. Можем ли мы сказать, что адресатом этого видео являетесь Вы?

Арам Саргсян: - Думаю, да. Мой брат работает в Министерстве обороны на добровольных началах, без зарплаты. Он считает, что это созданная его братом структура, и я думаю, что он правильно считает. Это однозначно направлено мне. Знаете, в тот момент в ресторане могло быть много народу. Я могу сказать одно: тайная съемка на видео личной жизни человека и его распространение уголовно наказуемы. Меня даже не интересует, кто это сделал.

Радио Азатутюн: - Какие у них отношения?

Арам Саргсян: - У них нет никаких отношений. Я думаю, что они случайно оказались за одним столом. Я не выяснял, счел это абсурдным, несущественным. Я уверен, что между ними нет никаких контактов. Ничего политического здесь быть не может. Мой брат не политическая фигура, никакой политической договоренности между этими двумя людьми быть не может. В остальном... оба армяне, были в ресторане, в какой-то момент оказались за одним столом.

Радио Азатутюн: - Это видео опубликовано спустя несколько дней после известного выступления Никола Пашиняна, в котором он сказал, что его партнеры за его спиной ведут переговоры с республиканцами о том, как провалить досрочные парламентские выборы.

Арам Саргсян: - Если исходить из этого, значит, Никол Пашинян - ясновидец, раз за пять дней до этого увидел, что, скажем, по моему распоряжению и по распоряжению Эдмона Марукяна Армен должен встретиться с сыном брата Сержа Саргсяна и организовать «заговор».

Радио Азатутюн: - Вы в Вашем известном выступлении призвали Пашиняна подумать, что он будет делать для того, чтобы провести внеочередные выборы, поскольку вопрос конституционных изменений должен будет рассматриваться в парламенте, а люди, которые его поддержали, могут теперь не поддержать. В этой связи уже последовала реакция «Гражданского договора», согласно которой согласием на досрочные выборы вы не сделали Николу Пашиняну одолжение. Не было ли это с вашей стороны ультиматумом или шантажом: «ведите себя хорошо, чтобы мы вели себя хорошо в парламенте».

Арам Саргсян: -То, что я вижу и говорю, я не говорю, чтобы помешать, а говорю, чтобы помочь. Насколько сказанное мною помогает, доходит до премьер-министра или до остальных членов партии «Гражданский договор», это другой вопрос. Я в вопросе досрочных парламентских выборов являюсь одним из самых ярых сторонников, я сам в свое время утверждал, что не нужно с ними затягивать. Я считаю, что сегодня политическая ситуация взрывоопасная, потому что общественные настроения и политические силы находятся на абсолютно разных полюсах.