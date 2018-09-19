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Экономика

Налоговые выплаты «Русал Арменал» резко сократились

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Налоговые выплаты компании «Русал Армения» сократились примерно на треть.

Согласно данным, опубликованным Комитетом госдоходов, компания «Русал Арменал», принадлежащая российской компании «Русал», в первом полугодии этого года перечислила в госбюджет Армении 667,6 млн драмов налогов и сборов, что на 31,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в первом полугодии 2017 года «Русал Арменал» выплатил 969,9 млн драмов).

Если в конце первого полугодия 2017 года в списке тысячи крупнейших налогоплательщиков Армении «Русал Арменал» занимал 64-е место, то в конце первого полугодия этого года – уже 122-е.

По сообщению агентства Reuters, вследствие санкций, введенных США против России, армянское предприятие «Русал» начало сокращать объем продукции. Reuters не сообщил подробностей, подчеркнув, что информация получена из двух источников.

Сегодня в беседе с Радио Азатутюн ни в «Русал Армения», ни в «Русал» не пожелали комментировать сокращение выплаченных компанией налогов и публикацию Reuters.

Согласно вчерашней публикации «Интерфакс», вследствие американских санкций «Русал Арменал» предпринял сокращение объемов производства, в результате чего компания, имеющая 670 сотрудников, до конца текущего месяца отправит в вынужденный отпуск 184 сотрудников. По данным российского информагентства, в 2016 году «Русал Арменал» произвел 30 тыс. тонн алюминиевой фольги, в 2017 году - 33,7 тыс. тонн, основная часть которой экспортируется в США.

Компания «Русал», принадлежащая российскому олигарху Олегу Дерипаске, приобрела основанный еще в 1940 году Канакерский алюминиевый завод в 2000 году, на базе которого был создан «Русал Арменал». В настоящее время «Русал» считается второй крупнейшей по величине компанией-производителем алюминия в мире.

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