Забастовка в Ереванском институте театра и кино

Группа студентов Ереванского государственного института театра и кино объявила забастовку. Они требуют отставки ректора Давида Мурадяна и администрации вуза.

«С конца прошлого учебного года у нас уже было много жалоб. У нас было несколько встреч с ректором и администрацией. С вновь выявленными фактами ситуация еще больше накалилась. Нашим самым главным требованием является отставка административного состава, поскольку у нас есть точные факты: ректор института Давид Мурадян уже только за свою неосведомленность о том, что в соседнем с ним кабинете человек может отмывать деньги благодаря институту, только по причине своей неосведомленности должен уйти в отставку», - сказал один из студентов.

Отметим, что на днях полиция в рамках борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями заявила о разоблачениях в институте.

Полиция выяснила, что официальные лица института с 2012 года, «используя должностное положение, в корыстных целях подделывали официальные документы и растратили сумму в особо крупном размере».

В ходе предварительного следствия выяснилось, что в 2012-2016 гг. в институте преподаватель английского языка была назначена проректором по кадрам, международному сотрудничеству и межвузовским делам. По факту она больше не преподавала, однако продолжала получать зарплату. Сумма зарплаты за указанный период составила около 3 млн 500 тыс. драмов (порядка 7 тыс. 200 долларов).

Кроме того, выяснилось, что жена проректора и племянница другого проректора числились на кафедре. Они фактически не работали, но получали зарплату, а позже были отправлены в декрет. В результате было растрачено около 900 тыс. драмов (почти 2000 долларов).

Также выяснилось, что с января 2016 года проректор института, без обоснованной необходимости, якобы для нужд института, подписал договор об аренде транспортного средства с супругой одного из проректоров. Автомобиль использовал проректор, а из финансовых средств института на аренду машины и зарплату водителю было израсходовано около 8 млн 150 тыс. драмов (около 16 тыс. 979 долларов).

По факту возбуждено уголовное дело.

Ректор института Давид Мурадян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что пока идет расследование, он уже дал объяснения в правоохранительных органах. Мурадян посоветовал дождаться завершения расследования. Он также сообщил, что проректор уже подал в отставку.