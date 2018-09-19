Долгое время «бизнес-интересы» мешают обустроить Нубарашенскую свалку - предприниматель

Около 40 семей проживают вблизи Нубарашенской мусорной свалки на окраине Еревана. Живущие в основном в железных времянках люди избегают камер. Они стыдятся того, что их ежедневный заработок происходит из свалки мусора. Утром они отправляются на свалку, а возвращаются только поздно вечером. По их словам, в день там можно заработать до 6 тысяч драмов (около 12 долларов).

«Мой муж работает с утра до ночи… Что соберет, то и сдает. В 15 дней раз составляют списки собранного, выдают деньги», - в беседе с корреспондентом Радио Азатутюн отметила одна из женщин, проживающих недалеко от свалки.

Десятки людей каждый день заходят на свалку, на которую, согласно официальным данным, ежедневно привозят 1200 тонн бытовых отходов. Расположенная на 50 гектарах свалка не огорожена забором. Люди, которые сортируют мусор, говорят, что все ценное, что они находят – от бумаги до цветных металлов – достается тем, кто контролирует свалку. По их словам, на Нубарашенской свалке нет случайных людей.

Между тем, двое мужчин, которые представились как «присматривающие за территорией и менеджеры», заявили, что не имеют отношения к собранным вещам.

На вопрос, кто им поручил «присматривать за территорией», один из мужчин ответил так: «Никто. Мы не зарегистрированные работники, мы здесь как специалисты». Мужчина не уточнил, однако, в какой именно области он является специалистом. Его напарник отметил: «Менеджер должен предотвращать [несанкционированный] вход сюда. Все-таки это же опасное место». По его словам, люди, которые собирают вещи на свалке, сдают найденное и живут на вырученные средства. «А где им еще работать?» - отметил мужчина.

В пунктах приема, расположенных недалеко от свалки, знают об этой цепочке. Человеку, представившемуся потенциальным покупателем пластиковых бутылок, там сообщили, что два грузовика, груженных двумя тоннами вещей, ежедневно выезжает с мусорного полигона.

Предприниматель Наира Бароян, которая в России занимается эксплуатацией мусорных полигонов, в том числе вопросами сортировки мусора, изучила ситуацию в Армении с цельюинвестировать средства в данную сферу. Бароян убеждена, что в Армении есть «бизнес-интересы», из-за которых постоянно откладываются программы утилизации отходов в Армении.

«Этот беспредел, который творился в Нубарашене, вероятно, происходил под чьей-то властью. Наверное, кто-то покровительствует этому до сих пор, потому что люди там живут, люди там умирают, люди занимаются сортировкой и, наверное, что-то получают. Понятное дело, что там кто-то есть. Ну, не может быть такого, чтобы столько лет государство не замечало этого. Ну, просто не может быть такого», - в беседе с Радио Азатутюн отметила Бароян.

Между тем, Артем и Ваграм, которые «присматривают за Нубарашенской свалкой», не признают этого. В мэрии Еревана также не подтверждают, что за этим всем стоят некие люди. Заместитель мэра Еревана Ваге Никоян в беседе с Радио Азатутюн отметил, что в настоящее время полигон находится в муниципальном подчинении, и ни у одной компании нет права на аренду.

В ответ на письменный запрос Радио Азатутюн из мэрии Еревана сообщили, что еще в 2004 году полигон был арендован компанией «Эребуни макрутюн» на неопределенный срок на основании заявления главы административного округа Эребуни. Согласно информации, полученной из муниципалитета, договор, подписанный 14 лет назад между муниципалитетом и компанией «Эребуни макрутюн», еще в силе.

Согласно государственному реестру, владельцем 50% акций компании «Эребуни макрутюн» является бывший глава административного округа Эребуни, бывший член парламентской фракции Республиканской партии Армении Мгер Седракян, известный также как Тохмахи Мгер. Именно он 14 лет назад от имени муниципалитета Еревана, как глава округа Эребуни, подписал контракт с держателем остальных 50% акций компании Жирайром Айвазяном. Последний известен в Эребуни и Нубарашене как «Агби Жирик». Согласно договору, компания платит только около 1 миллиона драмов (около 2000 долларов) в год в качестве земельного налога.

По примерным оценкам занимающейся в России мусорным бизнесом Наиры Бароян, ежедневно с Нубарашенской свалки вывозится товар на сумму в 3-4 тысячи долларов.