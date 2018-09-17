Айк Марутян будет участвовать в дебатах, но со всеми

Кандидат на должность мэра Еревана от блока «Мой шаг» Айк Марутян готов к предвыборным дебатам, но при условии, что за круглым столом одновременно будет присутствовать все 12 кандидатов в мэры.

В ответ на прозвучавшую вчера критику кандидата в мэры от партии «Процветающая Армения» (ППА) Наиры Зограбян о том, что Марутян боится дебатов и прячется за спиной премьер-министра Никола Пашиняна, кандидат от блока «Мой шаг» сказал, что продолжит сохранять нейтральность и корректность.

«Прежде всего, каждая сила сама определяет свой стиль агитационной кампании. Что касается дебатов, то скажу, что для нас очень важно, чтобы все было справедливо. У нас 12 кандидатов, у меня фактически 11 равных оппонентов. Я готов пойти на дебаты, я приветствую эту идею, но должны участвовать все кандидаты, и они должны быть в равных условиях, никому не должно быть дано какое-то преимущество, никому из кандидатов не должно быть отдано предпочтение», - сегодня сказал Марутян, добавив, что те, кто призывают его «быть мужчиной», прибегают к «политическим приемам» для достижения определенных результатов.

Вчера кандидат от ППА Наира Зограбян резко раскритиковала Айка Марутяна, публично вызвав его на дебаты. «Он убегает, не приходит. Если придет, о чем будет говорить, со мной на политической площадке о чем будет дебатировать? Боится. Теперь я говорю: если ты мужчина, я приглашаю тебя на дебаты. Приходи без Никола», - сказала Зограбян.

Она также отметила, что в списке возглавляемого Марутяном блока «Мой шаг» есть фамилия крестника Сержа Саргсяна, родственника зятя Серж Саргсяна Микаэла Минасяна. «Теперь кто сержиковские, робиковские - мы или вы?» - заявила кандидат в мэры от ППА.

Отвечая на это заявление, Айк Марутян сегодня сказал: «Мы судим о людях не по их кровному родству, а по их идеям, их шагам и подходам. Но после вчерашнего заявления мне тоже стало интересно, я попросил наших работников прояснить этот вопрос. В нашем списке есть человек по имени Микаэл Асратян. У Микаэла Минасяна есть двоюродный брат с таким же именем Это совершенно разные люди. Фактически, это дезинформация. У нас есть человек с фамилией Балаян. В семье Зория Балаяна подтвердили, что этот человек не имеет к ним никакого отношения».